海關暫扣加熱式菸草4.4萬條 恐衍生國賠疑慮

（中央社記者吳佳蓉台北27日電）加熱式菸品如何管，主管機關至今沒有具體修法措施，立法院預算中心提醒，2017年以來，海關累計在邊境查獲並暫扣4.4萬條加熱式菸草，時間一長，超過菸品保存期限，未來恐衍生國賠問題。

針對財政部及所屬單位2020年預算，立法院預算中心近日做出評估報告，其中一項針對加熱式菸品規範，建議財政部與相關部會要積極研議、協調合作，以降低菸品查扣爭議。

立法院預算中心表示，觀察先前相關部會對外表達的立場，衛福部國健署認為，加熱式菸草產品中的菸草部分，應屬菸酒管理法及菸害防制法所稱的菸品；支撐器及充電器部分，因其形狀類似菸品，若組成後可供吸食電子煙的載具使用，將違反菸害防制法第14條，不可製造、輸入或販賣菸品形狀物品的規定。

不過，財政部國庫署則認為，加熱式菸草產品在國際間屬新興產品，各國管理做法不一，有些分類為菸品，有些則視為電子煙或管制產品禁止進口等，台灣目前還沒有相關的分析研究與風險評估實證資料，在產品屬性定位未確定前，仍屬未開放進口物品，不宜用菸酒管理法裁處。

立法院預算中心指出，實務上，過去海關若抓到有民眾攜帶加熱式菸品入境，只好暫時查扣等待處置；統計從2017年至2019年7月底，合計已查獲加熱式菸草4萬4035條以及加熱器（含零組件）985組，且每年查扣數量都在上升。

立法院預算中心說，雖然國健署已在今年1月表示，將發布解釋令核釋「加熱式菸草產品」菸草柱及加熱器等應受菸害防制法相關法令與規範管制，並提菸害防制法修正草案，但至今都未完成。國庫署又認為加熱式菸品是否開放進口，涉及菸害防制政策，應優先由衛福部審慎評估，再配合辦理。

立法院預算中心表示，這等於在衛福部修法前，現行做法暫時不會改變，導致海關只能持續暫扣查獲的加熱式菸品，扣留時間越拉越長，部分先前就已扣留菸品恐屆保存期限，未來恐衍生國賠等問題。

立法院預算中心建議，財政部在管制規範明確前，應該與相關部會妥善研議具體管理措施並協調合作，以減少海關邊境執勤爭議。（編輯：張均懋）1080927