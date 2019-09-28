印尼啟動3紡織品防衛措施調查 台恐受影響

（中央社記者廖禹揚台北28日電）經濟部國際貿易局表示，印尼日前宣布對進口布料等3種紡織產品啟動全球防衛措施調查，國內業者認為，若印尼決定對進口布料採行防衛措施，恐影響台灣布料產業。

貿易局今天發布新聞稿表示，印尼政府18日宣布對進口布料、窗簾、合成及人造纖維紗等3類產品啟動全球防衛措施調查，貿易局因此邀集工業局、全國工業總會、紡拓會、相關公會及業者研商因應策略。

貿易局轉述，公會及業者認為，台灣布料產品在印尼進口市場占比為5.65%，出口金額約2億美元，若印尼最終決定採行防衛措施，將對台灣布料產也產生影響；窗簾、合成及人造纖維紗的部分，因在印尼同類產品進口市場占比僅0.57%及0.61%，影響程度相對有限。

根據印尼統計局資料，台灣為印尼布料第4大進口國，次於中國大陸、韓國及香港，2017年及2018年自台灣出口印尼受調產品金額各為2.38億及2.48億美元，在當地進口市場占比約為7.31%及5.65%。

貿易局表示，本案為印尼紡織公會（API）代表其國內58家業者提出申請，經檢視印方申請書，調查期間進口數量增加並未造成印尼布料產業嚴重損害，若印尼實施防衛措施，可能不符合世界貿易組織（WTO）相關規定。

此外，貿易局指出，中國為印尼布料主要進口來源，台灣產品並非造成印尼國內產業損害主因，公會及業者表示，印尼成衣代工廠仰賴台灣出口高品質布料製成機能性衣物，若實施防衛關稅，成本必然增加，將不利於印尼成衣產業的外銷競爭力。

貿易局表示，將依據WTO規定向印方爭取窗簾、合成及人造纖維紗兩類產品排除適用防衛措施，並將派員出席9月30日於印尼舉行的布料防衛案公聽會，以捍衛台灣紡織產業及出口商權益。（編輯：郭萍英）1080928