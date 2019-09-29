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柏林馬拉松看見台灣精品 貿協組創意跑隊參賽

最新更新：2019/09/29 09:03
中華民國對外貿易發展協會結合台、德兩地跑者組成台灣精品創意跑隊，藉由參加柏林馬拉松提高台灣精品能見度。中央社實習記者黃靖貽柏林攝 108年9月29日
中華民國對外貿易發展協會結合台、德兩地跑者組成台灣精品創意跑隊，藉由參加柏林馬拉松提高台灣精品能見度。中央社實習記者黃靖貽柏林攝 108年9月29日

（中央社實習記者黃靖貽柏林28日專電）中華民國對外貿易發展協會為提升台灣精品能見度，今年第5度贊助柏林馬拉松，並組成台灣精品創意跑隊參賽，更率領多家廠商利用賽前展覽推廣產品。

世界6大馬拉松之一的柏林馬拉松明天登場。延續往年傳統，主辦單位在前丹波霍夫機場（Tempelhof Airport）舉辦健康展，展示運動用品和各種保健食品，吸引來自全球的參賽者參觀。

台灣精品館現場展示了跑步機、血糖機、飲水機等居家生活產品，駐德國代表謝志偉、德國在台協會副處長施碧娜今天都到場支持。

謝志偉致詞時表示，多數德國人都是藉由高科技產品認識台灣，期待這次馬拉松可以增加其他產品曝光率，提升台灣在國際的能見度。

今年的台灣精品創意跑隊結合台灣、德國兩地的跑者參賽，其中台灣的部分以台灣文化為主軸，跑者有穿著原住民服飾的演員蘇達、扮成台灣帝雉的建築師王德琳等人。

特地返國共襄盛舉的施碧娜致詞時開玩笑說，以她的速度，觀賽民眾一定可以清楚看到她跑衣上的台灣精品標誌。（編輯：林憬屏）1080929

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