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高利潤伴隨風險 國銀在東協逾放比偏高

最新更新：2019/09/29 16:27

（中央社記者潘姿羽台北29日電）新南向國家經濟發展快速，商機蓬勃，吸引金融機構前往投資，不過立法院預算中心評估報告指出，近5年本國銀行於東協十國的曝險金額翻倍，且逾放比偏高，業者應審慎評估投資風險，並加強經營風險管控。

據金管會資料，截至108年6月底止，本國銀行於東協十國已有199個分支機構，設立家數以越南居冠，柬埔寨次之；而本國銀行於東協十國曝險金額，已經從103年底的新台幣5246億元，增長為108年6月底的1兆654億元，成長幅度一倍多，顯見投資風險增加。

值得注意的是，108年6月底，整體本國銀行東協十國分（子）行逾期放款比率為0.68%，和同期整體本國銀行全行平均數0.23%相比，高出0.45個百分點，和同期本國銀行中國大陸分（子）行逾期放款比率0.53%相比，也高出0.15個百分點，經營風險相對偏高。

報告更提到，其中部分銀行東協十國分（子）行逾期放款比率高達13.92%，凸顯授信品質容有強化必要。

立法院預算中心評估報告指出，東協十國經濟雖發展快速，成長幅度高，不過利潤通常伴隨著風險，政治情勢不穩定、貪腐風險、政治干預與法律監管風險、匯率波動大、缺（罷）工、欠缺基礎設施、行政效率及透明度欠佳等，都是業者應留意的不確定性。

此外，報告也提到，多數新興亞洲國家信用資料不完備，財務資訊品質欠佳，且如菲律賓與緬甸等國家，國民所得仍相對低，民眾有消費能力但還款意願低，金融人才欠缺，金融規範及制度待積極補強，這些問題也不能忽略，建議金融業除獲利考量，也得審慎評估投資風險，並加強經營風險管控。（編輯：鄭雪文）1080929

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