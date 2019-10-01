為升旗下為昇科獲中國訂單 估明年底申請上市

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）為升電裝毫米波雷達布局進入收割期，旗下為昇科獲中國大陸商用車前雷達定點訂單，最快第4季貢獻業績。法人估為昇科明年上半年登錄興櫃，最快明年底申請上市。

為升指出，在毫米波雷達售後維修市場（AM）應用產品，以及轉投資為昇科在車廠毫米波雷達原廠委託製造（OEM）產品，逐步進入收割期，布局毫米波雷達應用在平交道障礙物自動偵測系統，以及主動偵測預警大型車內輪差路徑中行人、腳踏車、機車的77GHz毫米波雷達系統。

法人指出，為升應用在美國校車77GHz毫米波雷達系統及警車等毫米波雷達產品，下半年起逐步放量，預期9月整體業績與8月差異不大，AM毫米波雷達產品對未來業績貢獻持續穩健。

在為昇科車廠OEM業務部分，法人表示，除打進國內國產日系車廠外，為昇科與日本機電大廠戰略合作布局，已獲得中國大陸一線自主品牌商用車前雷達定點訂單，最快第4季貢獻業績。

法人預期，為昇科規劃2020年上半年登錄興櫃，最快2020年底申請上市。

為升電裝主力產品包括胎壓偵測器（TPMS）、毫米波雷達產品、車用電裝開關以及車用感測器。為升在2016年轉投資為昇科，透過24GHz、77GHz和79GHz雷達自主開發技術，進入智慧車輛應用。為昇科是為升持有100%股權子公司。（編輯：楊玫寧）1081001