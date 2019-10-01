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蘋果10/31公布財報 iPhone 11新機銷售成焦點

最新更新：2019/10/01 11:05

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）蘋果將於美國時間10月30日（台灣時間10月31日）公布財報。新款iPhone 11全機種銷售狀況、新機平均銷售價格（ASP）、以及蘋果供應鏈產能布局等，將成為法人關注焦點。

蘋果（Apple）在官網上公告，將在美國時間10月30日（台灣時間10月31日）公布2019會計年度第4季（截至今年9月底）財報。屆時蘋果執行長庫克（Tim Cook）預期將參與2019會計年度第4季財報電話會議，回答投資法人問題。

外界預期，新款iPhone 11全機種銷售、新機平均銷售價格狀況、以及蘋果供應鏈產能布局等，將成為法人關注焦點。

此外，市場也關注蘋果在5G手機的策略布局，預期此次電話會議，法人也會詢問相關議題。

彭博（Bloomberg）日前引述德意志銀行分析師報告指出，新款iPhone 11全機種推出不久，消費者對於價格較便宜的機種購買意願高於預期，可能會牽動蘋果iPhone的平均銷售價格表現。

天風國際證券分析師郭明錤日前上調今年iPhone 11系列出貨量到7000萬支到7500萬支，並預期今年第4季iPhone產業鏈可望穩健成長。

展望會計年度第4季，蘋果先前預期當季營收約610億美元到640億美元，超越市場預期，毛利率在37.5%到38.5%區間。

蘋果在8月上旬公布財報，其中會計年度第3季iPhone當季營收259.86億美元，較去年同期294.7億美元減少11.8%，iPhone營收占比約48.3%。國外科技網站MacRumors報導，這是2012年以來，iPhone單季營收占比首次低於50%。（編輯：林孟汝）1081001

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