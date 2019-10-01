跨國企業阿斯特捷利康續投資台灣 簽合作意向書

（中央社記者林育立柏林1日專電）經濟部次長王美花日前率團前往瑞典，與瑞典官員和業界代表舉行會議，並見證工研院與瑞典英國合資製藥大廠阿斯特捷利康簽署合作意向書。

駐瑞典代表處表示，官方的「2019台瑞典經貿對話會議」上月26日在瑞典首都斯德哥爾摩舉行，由經濟部次長王美花和瑞典外交部負責貿易的政務次長尼爾森（Krister Nilsson）共同主持。

兩人盛讚瑞典跨國企業阿斯特捷利康（AstraZeneca）和醫療器材製造商瑞健集團（SHL）近年擴大對台投資，有助深化兩國在生技醫療領域的合作。

瑞典對參與台灣的離岸風電和市區公車電動化深感興趣，並認為雙方在智慧城市、新創產業、精準醫療、金融科技等領域具有合作潛力。

王美花和尼爾森還一同出席第35屆「台瑞典經濟合作會議」，見證工業技術研究院與阿斯特捷利康簽署合作意向書，推動醫材和新藥的研發及數位醫療。

王美花表示，會議持續舉行35年未曾中斷，反映兩國企業的友好情誼。她鼓勵在場的台灣和瑞典近70名企業代表在第5代行動通訊技術（5G）、物聯網、生技醫療、人工智慧等領域深化合作。

王美花27日到製造業大城哥特堡（Göteborg）參觀富豪汽車（Volvo）的電動城市計畫（Electricity）、人工智慧創新中心（AI Innovation of Sweden）以及阿斯特捷利康的生醫創業中心。

瑞典是台灣在北歐的第一大貿易夥伴及第一大外資來源國，兩國貿易額今年1至8月較去年同期成長3%，達9億美元（約合新台幣280億元）。

近年瑞典擴大來台投資，截至2019年7月，投資金額累計達5.73億美元（新台幣178億元）。（編輯：馮昭）1081001