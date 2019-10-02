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美國製造業活動連兩個月萎縮 美股收低

最新更新：2019/10/02 05:23

（中央社紐約1日綜合外電報導）數據顯示美國製造業活動連續兩個月萎縮，9月是10年多來最疲軟，加深美中貿易戰正嚴重影響美國經濟的憂慮，美股今天收低，道瓊和標普指數都寫下一個多月來單日最大跌幅。

道瓊工業指數重挫343.79點或1.28%，以26573.04點作收。

標準普爾指數大跌36.49點或1.23%，收在2940.25點。

道瓊和標普指數都寫下8月23日以來單日最大跌幅，當時美國總統川普要求美國企業尋找與中國做生意的替代方式。

科技股那斯達克指數下滑90.654點或1.13%，收7908.684點。

根據今天公布的調查報告，美國供應管理協會（ISM）製造業採購經理人指數（PMI）9月摔至47.8，不僅遠低於經濟學家預期的逾50，也低於8月的49.1，創下2009年6月來最低水平。

川普持續與中國打貿易戰、美國消費者支出減少和美國主要工廠製品銷售疲軟，早已使投資人對美國經濟感到憂心，如今ISM製造業PMI連續兩個月低於50榮枯線，進一步加深金融市場對美國第三季經濟成長可能急遽放緩的憂慮。（譯者：陳政一）1081002

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