貿易戰衝擊 美製造業景氣惡化經濟蒙陰影

（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）美中貿易戰線拉長，全球貿易流動明顯放慢。美國今天出爐的一項製造業指數降至10年低點，製造業景氣連兩個月收縮，導致美股重挫，投資人對經濟前景疑慮日深。

美國供應管理協會（ISM）公布，9月製造業採購經理人指數（PMI）降至47.8，低於8月的49.1，創2009年6月以來新低。這項指數以50為景氣榮枯分界線，8月跌破50為3年來首見，製造業景氣持續收縮且情況惡化，為美國經濟敲響警鐘。

美股今天開高，上述數據出爐後由紅翻黑。道瓊工業指數終場大跌343.79點，跌幅1.28%，收在26573.04點。標準普爾500指數重挫36.49點，跌幅1.23%，收在2940.25點。兩項指數都回吐第3季漲幅，但年初以來仍上漲逾14%。

美股出現8月23日以來最慘跌勢，大盤一片「綠油油」。道瓊指數30檔成分股，26檔收黑；標普500指數11大類股全面下挫，工業、材料、能源和金融股跌幅都超過2%。

除美國製造業陷入低迷外，今天公布的歐洲與亞洲PMI也顯示製造業景氣不斷降溫，凸顯關稅提高影響出口對製造業造成的衝擊。

世界貿易組織（WTO）最新預測顯示，今年全球跨境物流只會成長1.2%，低於去年的3%。這項預測若成真，全球貿易流動將寫下2009年以來最低年增率。WTO秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）警告，貿易流動趨緩恐衝擊投資與就業。

美國總統川普則把製造業數據惡化怪在聯邦準備理事會（Fed）頭上。他一再鼓吹聯準會積極降息，並宣稱聯準會利率政策必須為美元近期升至兩年高點負責。

川普上午在推特發文寫道，聯準會及主席鮑爾（Jerome Powell）讓美元變得太強，特別是相對於「其他所有貨幣」，導致美國製造業蒙受負面影響，「聯準會利率太高，他們是自己最糟的敵人，卻一點頭緒也沒有，可悲」。

川普爭取連任，不斷將經濟穩健掛嘴邊，並宣稱可以打贏美中貿易戰。但近期數據呈現美國經濟兩樣情，民間就業與消費持續旺盛，製造業卻有如一輛油快耗盡的汽車，不斷減速。

華爾街日報分析，美國製造業占經濟比重和過去相比少很多，只占整體就業8.5%、國內生產毛額（GDP）11%，但工廠製品在運輸、倉儲和零售環節帶動的效應仍不可忽視。

舉例來說，2008年第4季，美國經濟受金融危機蹂躪，GDP折合年率衰退8.4%，財貨生產就占其中7.5個百分點。美國前兩次經濟衰退也有類似情況。

文章指出，最新製造業數據不代表美國經濟瀕臨衰退，畢竟PMI是基於採購經理人調查，容易受情緒波動影響。但9月製造業指數在美中貿易戰趨緩、股市反彈、市場預期景氣回溫之際進一步下探，確實值得留意。（編輯：王永志）1081002