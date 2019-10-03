聚陽9月營收31.56億元 創歷年單月新高

（中央社記者潘羿菁台北3日電）紡織股后聚陽公告9月營收新台幣31.56億元，創下單月營收新高水準，年增0.59%；受惠於第3季為秋冬服飾出貨旺季帶動營收達76.96億元，創下單季新高，年增0.86%。

儘管7月聚陽北越工廠發生失火意外，不過靠著產能多元配置與調度，8、9月連續兩月營收依舊攀高，最新發布9月營收31.56億元，月增30.6%、年增0.59%，為歷年單月營收新高紀錄，第3季成長動能強勁，品牌客戶今年備貨積極。

美中貿易帶動轉單效益，客戶下單青睞地點轉移至東南亞，推升聚陽業績暢旺，再加上Gap集團、日系平價時尚品牌銷售不錯，讓聚陽今年營運表現持續看佳。

聚陽累計第3季營收為76.96億元，年增0.86%，季增24.5%。法人估計，聚陽第3季稅後純益約落在6至6.5億元，每股稅後純益上看3元，展望第4季為出貨淡季，營收動能略為下降。

聚陽自結今年前8月稅前盈餘15.88億元，不僅年增37.9%，同時賺贏去年全年度，主要受惠今年接單毛利結構上揚及出貨量上升，呈現價量齊揚表現；在出貨旺季效益下，法人估計今年稅後純益可望站上18億元大關，每股稅後純益逾8元，創4年來新高。

至於明年表現，聚陽除了印尼、越南、柬埔寨等多元產線布局優勢外，目前已投入1420萬美元重建北越廠，規劃50條產線，估計最快在明年上半年投產，可望替聚陽營運增添新動能。（編輯：張良知）1081003