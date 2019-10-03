阿里山開放林下經濟作物 山葵不符合栽種條件

農委會4月開放林下經濟經營使用申請，在不破壞森林環境前提下，林農可取得額外收入。第一階段開放品項有「段木香菇及木耳」、「台灣金線連」與「森林蜂產品」等產物。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真 108年10月3日

（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）農委會今年4月開放林下經濟經營使用申請，嘉義林管處日前辦理金線連先修班，評估經濟收益高，林農參與踴躍；阿里山山葵因不符合不使用化學肥料等原則，並沒有開放栽種。

嘉義林管處作業課長康素菁今天接受中央社記者訪問表示，林農在林業用地上從事造林，以木材收穫為主體，因生產期間長達20年以上，不符合鄉親期待及經濟收益，因此，林務局提出「適地發展林下經濟」政策，在不破壞森林環境前提下，林農可取得額外收入。

農委會於今年4月開放林下經濟經營使用申請，第一階段開放品項有「段木香菇及木耳」、「台灣金線連」與「森林蜂產品」等產物。嘉義林管處日前辦理「台灣金線連」先修班，嘉義縣、台南市等地林農約50人參加。

嘉義林管處副處長李定忠指出，以往阿里山地區林地都是種植高經濟作物山葵，但因葵農是占用國有林地種植，屬違法行為，林務局以和緩漸進方式收回林地，已於106年底全數收回，為兼顧葵農生計，後續與相關單位協調出租合法農牧用地轉作，目前還在研議中。

康素菁說，因山葵不符合不施用除草（蟲）藥劑及不使用化學肥料等原則，並沒有在林下經濟第一階段開放的作物中。

康素菁指出，「台灣金線連」先修班邀請專家講授金線連品種、種植步驟、林間撫育管理等知識，栽植金線連技術及照顧不難，種植8個月就能收成，全年可收成，經濟收益高，目前金線連時下市售1斤約新台幣2500元，林農只要向所轄管理單位提出申請即可，就能跟上這股綠金潮流。（編輯：李錫璋）1081003