駱秉寬：獨董自保 本身要會看財報

（中央社記者潘智義台北3日電）中華獨立董事協會理事長駱秉寬今天表示，上市櫃公司財報不實，獨董需能自清，否則只能承擔法律責任，因此獨立董事就算不是會計師，還是要會看財報的基本內容，再找專業人士諮詢。

駱秉寬今天在記者會指出，依現行法律架構，公司財報不實，獨立董事需負推定責任，除非能夠自清，否則恐將被推定有責，並負賠償責任。由於獨立董事不一定具會計背景，所以有必要學會看財報的基本能力，否則如何有能力為財報背書。

他以自己擔任公司的獨立董事為例，在會計師財報簽核完成前一定先要求看過財報，並自己委託會計師先查帳，如此一來公司委任的簽證會計師完成正式財報查核報告後，自己以獨立董事身分簽名背書才能安心。

他認為，獨立董事除了要會看財報，更應具備多元能力，包括對世界經濟趨勢、風險評估，解析財務資訊、強化危機預警能力，既善盡獨董責任更要避免觸法。獨董依規定參與職能相關課程時，也應避免做表面功夫，除真正強化自己的職能外，更要把握機會與有經驗的獨立董事交換心得。

他舉美國上市公司獨立董事的背景為例，有51%曾任公司執行長（CEO）、14%為營運長背景、7%為財務長，具多元能力的執行長占比最高。

另一方面，雖然獨立董事需由公司派，或市場派支持才能選任，不免讓人聯想獨董可能與公司有緊密關係，但駱秉寬認為，只要獨董符合客觀條件，仍可追求其獨立性，包括獨董與公司經營團隊必須無親屬關係、無僱庸關係，且無業務往來。

他直言，以往上市櫃公司不設獨立董事，只設監察人，有些公司先生當董事、太太當監察人，監察人行使職權根本沒獨立性可言。現在推動獨立董事制度，至少先在客觀條件上達到獨立性的標準，再追求主觀的獨立性。（編輯：張均懋）1081003