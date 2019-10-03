大同旗下公司又出包 美國子公司聲請重整

（中央記者江明晏台北3日電）繼爆出華映、綠能地雷後，大同今天公布重大訊息，宣布持股50%的大同美國公司（TUS）已於9月30日在美國法院聲請重整，但大同強調「TUS重整對公司營運沒有任何影響」。

創業逾百年的大同近年面臨內憂外患，有旗下面板廠華映聲請破產、太陽能廠綠能通過解散清算、尚志終止上市等內憂，經營大同的林家也受市場派步步進逼，經營權遭逢危機。

大同今天發布重訊宣布，持股50%的大同美國公司（TUS）於9月30日在美國加州洛杉磯中區法院聲請公司重整；該院於當地時間10月2日開庭並核准重整。

大同說明，主因為民國100年TUS作為協助採購，在矽料供應商Hemlock的要求下，和台灣的綠能公司共同與Hemlock訂立三方多晶硅原料供應契約。其後原料市場價格迅猛崩跌，導致台灣綠能公司步入解散清算程序。TUS於今年7月間接獲美國Hemlock公司寄發通知，要求TUS給付依原先和解契約內容綠能需給付的500萬美元，其後以違約為由，提出要求TUS以3500萬美元和解。

大同表示，為保護TUS不受突然大額債務影響公司營運，TUS依美國破產法第11章聲請重整，以保護公司得以繼續營業及服務客戶。

大同強調，本公司對TUS為股東關係，TUS營運一向獨立運作，大同基於合併報表編製準則，已於每月認列該公司經營損益狀況。目前會計師尚在進行第3季財務報表核閱中，對於本公司損益影響尚待評估。

大同重申，本業營運、財務目前一切皆正常，大同在Hemlock供應合約非當事人，與TUS也無任何連帶債務或背書保證關係，TUS重整對大同營運沒有影響。（編輯：張均懋）1081003