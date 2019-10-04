精測營運研發總部落成 招募5G+AIoT有志青年

（中央社記者鍾榮峰桃園4日電）中華精測新營運研發總部今天舉行落成啟用典禮，也對5G+AIoT有興趣的青年發出英雄帖，鼓勵他們加入精測行列，在全新的營運研發總部為科技夢想努力；預期未來員工人數可望破千人。

精測營運研發總部位於桃園市平鎮工業園區，總投資額包括購地約新台幣27億元，樓地板面積6萬平方公尺，建築物地上10層樓、地下2層樓。

精測董事長黃秀谷表示，精測技術研發核心成員來於中華電信研究院內部高速PCB研發團隊，精測2005年從中華電信獨立分割成公司以來，持續堅持當年在研究院時對前瞻技術創新的深耕精神，一路從PCB、IC積體電路測試跨到今日的垂直式探針卡（VPC）智慧製造等。

中華電信總經理郭水義指出，精測有良好的企業經營理念，以技術為本，掌握智慧型手機蓬勃發展契機，成就今日榮景。精測掛牌交易，吸引更多人才，營運總部啟用之後，預期員工人數可望破千人。

展望未來，精測總經理黃水可指出，期盼對5G+AIoT有興趣的青年，可以加入精測行列，共同在全新的營運研發總部為科技夢想努力。

精測日前推出5G高頻段毫米波半導體測試方案，可提供5G低頻段sub-6GHz及高頻段毫米波（mmWave）的半導體測試介面及服務。

精測產品涵蓋晶圓測試專用的探針卡電路板（Probe PCB）、探針頭（Probe Head）、垂直探針卡專用基板substrate、IC測試載板（Load Board）、以及記憶體測試專用的DUT Board，並新推出垂直式探針卡（Vertical Probe Card）。（編輯：林孟汝）1081004