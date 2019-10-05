高基期難跨越 9月出口估將轉為負成長

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）財政部將於7日公布9月進出口統計，預測機構認為，8月外銷訂單及進口數字都呈現衰退，9月台灣PMI雖重回榮枯線但仍不達擴張狀態，加上去年出口基期相當高，預估9月出口「由紅翻黑」，呈現衰退。

回顧今年出口表現，5月以前，出口年增率連7個月負成長，至6月小幅轉正至0.4%，7月再度負成長0.5%，8月受台商回流、轉單效應及電子產品旺季動能帶動，年增率再次由負轉正，年增2.6%。

展望9月出口表現，元大寶華綜經院高級研究員賴怡欣認為，9月出口年增率將低於8月，主因有3項，第一，去年9月基期偏高，勢必壓低今年年增率表現；第二，8月外銷訂單年減8.3%，持續呈現衰退，8月進口也年減2.7%，領先訂單指標及進口備料動能趨軟，不利9月出口表現。

賴怡欣指出，第三，中經院公布的9月台灣製造業採購經理人指數（PMI）雖重回50%景氣榮枯線，但仍不達擴張程度，且前幾個月都呈現緊縮狀態，也是不利9月出口因素之一。

元大寶華預估，9月出口年增率將為負1%，觀察國、內外預測機構所發佈的預估數，大多介於負成長1.6%至正成長2%之間。

不過，賴怡欣認為，從一些跡象來看，出口情勢仍有改善，舉例來說，進行PMI調查時，有廠商表示新接訂單狀況已回溫，可能反映在10月表現上。

財政部統計處則認為，出口情勢與8月差不多，雖全球經濟成長趨緩、國際原物料行情走跌，但受轉單效應、進入電子產品旺季等正面因素帶動，出口動能依舊有撐。不過，由於去年9月出口規模高達296.2億美元，為歷年單月次高，形同一座大山，今年9月出口將難以跨越，預估年增率將介於負1%至負2.5%間。（編輯：鄭雪文）1081005