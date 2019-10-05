防洗錢引民怨 金管會：續督導銀行兼顧客戶權益

（中央社記者劉姵呈台北5日電）金管會對銀行洗錢防制規定要求愈來愈嚴，引起中華大學講座教授杜紫宸抱怨侵犯隱私權，揚言提告。金管會表示，會持續督導金融機構，於符合風險原則及兼顧客戶權益下妥適辦理。

金融監督管理委員會主委顧立雄3日出席行政院洗錢防制辦公室舉行的「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」時表示，台灣在APG洗錢防制評鑑獲得好成績，將持續要求金融業針對風險，建立好稽核制度。

不過，中華大學講座教授杜紫宸在臉書發文表示，日前收到中國信託銀行來信，內容中提到「為保障客戶帳戶交易安全，及配合洗錢防制相關法令要求，須不定期向客戶進行帳戶資料更新，請於通知函之日起60天（含）內提供資料」。

杜紫宸說，在那家公司上班、公司電話幾號，與私人國外匯款或開設私人保險箱，並無法律邏輯上的約束關係，質疑洗錢防制法的法律位階難道高於憲法，並強調如果7天之內得不到合理解釋，準備向中信銀及金管會提告。

金管會銀行局今天表示，洗錢防制措施之前曾引發不少民怨，不過，金管會已請金融機構就客戶資料更新相關事宜進行討論，先前有到北、中、南各地舉辦講座說明會，蒐集民眾問題，也在網站上建立洗錢防制法及相關規定問答集，提供客戶參考，解決疑問。

銀行局強調，銀行若請客戶更新資料，會給予合理充分時間準備，並提供多管道去辦理，包括電話、網路、郵寄或臨櫃等，民眾如果有相關問題或建議，都可以再提出。

銀行局也指出，對於客戶無法如期提供更新資料者，金融機構的相關管控措施應符合比例原則，例如維持低風險交易，以使客戶帳戶合理正常運作。另外，對於久未往來或帳戶餘額在一定金額以下的客戶，金融機構應提供簡便結清帳戶的資訊，供客戶選擇運用。

銀行局表示，將持續督導各金融機構，於符合風險基礎原則及兼顧客戶權益下妥適辦理。

中信銀也回應，寄發信函通知客戶更新資料事宜，是為了落實執行洗錢防制法及相關法規，依據「金融機構防制洗錢辦法」，金融機構確認客戶身分措施，應包括對客戶身分的持續審查，依重要性及風險程度定期檢視取得的資訊是否足夠，並確保該等資訊更新。

中信銀強調，在執行審查過程，業界通常會給予客戶一段期間進行更新，中信銀為60天，倘若逾期尚未收到回覆時，會依據相關業務往來約定條款，將以書面方式通知客戶，若未於60天內回覆，才會暫停新業務申請，但客戶既有已往來業務不受影響。（編輯：楊玫寧）1081005