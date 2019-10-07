2025年太陽能設置容量20GW 張景森：會如期完成

（中央社記者張建中新竹7日電）行政院政務委員張景森今天表示，國內太陽能相關的土地與建管問題大致已經解決，未來太陽能建置速度將會非常快，2025年太陽能累積設置容量20GW目標會如期完成。

太陽能廠聯合再生能源今天舉行新產品發表會，包括張景森及國家發展委員會副主委鄭貞茂、工業局局長呂正華與民進黨立法院黨團總召柯建銘都到場致意。

聯合再生董事長洪傳獻表示，國內社會認為綠能還沒準備好，應以核能暫代，這不是事實。他說，綠能不只準備好了，而且準備很久，包括資金、技術、人才與經驗。

洪傳獻說，政府在政策執行上裹足不前，讓國家能源政策沒法推行，綠能產業沒法起來；去年因為躉購費率調整，使得太陽能市場停擺1季時間，模組庫存一大堆。

今年大型地面電站建置幾乎是零，洪傳獻表示，希望政府能夠多支持，讓國內市場協助太陽能廠商度過培養期，未來壯大後能去打國際市場。

張景森說，聯合再生已經走上正確方向，如果不走向轉型，就抵擋不了來自中國太陽能產業的壓力，政府會全力支持產業走出新的一條路。

張景森指出，行政院長蘇貞昌今天因有其他安排無法出席活動；不過，要他轉達對聯合再生的關心，並會全力支持產業轉型。

國內地面型太陽能電站會涉及土地問題，屋頂型太陽能電站則會涉及建管問題，張景森說，土地與建管問題大致已經解決，未來太陽能建置速度會非常快。

張景森表示，今年底太陽能累積設置容量將會達到4.6GW，明年會到6.5GW，2025年20GW的目標一定會如期完成，核電廠一定要除役，會全力以赴，為子孫打造更好環境。（編輯：蘇志宗）1081007