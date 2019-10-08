英利-KY明年看好兩大成長動能 業績看增10%衝高

（中央社記者鍾榮峰彰化8日電）汽車零配件廠英利-KY認為中國大陸車市最壞狀況已過，明年看好北京奔馳和沃爾沃兩大車廠成長動能。法人預估，英利-KY明年業績成長5%到10%，創新高可期。

觀察中國大陸車市前景，英利-KY董事長特別助理兼財務長楊政峯表示，中國大陸車市最壞狀況已過，但車市景氣仍相對趨緩，整體消費市場尚未回復，等待不確定因素消除後，中國大陸政府救市方案進場相對有效，明年中國大陸車市狀況可望持穩。

在新能源汽車電池殼體和輕量化材料發展方面，楊政峯表示，英利-KY電池殼體產品持續出貨，專攻中國大陸品牌車廠，預期明年第1季新品開始出貨放量。

法人指出，英利-KY持續切入中國大陸一汽大眾電動車電池殼體，預估明年第1季末沃爾沃（Volvo）車廠電池殼體可望出貨，明年下半年出貨北京奔馳新能源車其他零配件。

展望明年成長動能，楊政峯指出，明年看好沃爾沃和北京奔馳成長動能，獲利正向看待。

法人預估，明年英利-KY在沃爾沃品牌車廠的業績可望數倍成長，北京奔馳相關業績可成長10%以上；明年英利-KY整體業績可望較今年成長5%到10%，創新高可期，不過明年獲利表現須觀察出貨價格表現，預期仍有成長。

展望今年，法人預估，英利-KY第4季業績可望持續受惠一汽大眾拉貨力道，今年業績力拚較去年持平。

英利-KY子公司長春英利7月初遞交中國上海A股上市申請文件，楊政峯指出，目前進度順利。法人預期長春英利最快明年第2季可望在上海A股掛牌上市。

從競爭對手來看，長春英利主要競爭同業包括蘇州金鴻順汽車部件、合肥常青機械、華達汽車科技、寧波華翔電子等。

觀察英利-KY主要客戶，法人指出，今年上半年一汽大眾占比約43%，北京奔馳占比約25%，沃爾沃加上領克（Lynk&Co）占比約6%。

英利-KY主攻金屬件車身沖壓、儀錶板骨架及安全件等，以及非金屬件底護板、前端框架類輪罩備胎倉電瓶托盤及門板、模具設計。（編輯：楊玫寧）1081008