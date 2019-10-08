充實營運資金 英利-KY獲7千萬美元聯貸

（中央社記者鍾榮峰彰化8日電）汽車零配件廠英利-KY獲得銀行團7000萬美元聯貸，公司表示，此次聯貸案主要用於償還銀行借款並充實營運資金，是公司成立以來首次聯貸。

英利-KY今天在彰化舉行聯合授信案簽約典禮，聯貸金額規模7000萬美元，為期3年，台新銀行為統籌主辦銀行暨管理銀行，統籌主辦銀行包括遠東國際商業銀行和國泰世華銀行。

經理銀行包括彰化銀行、東亞銀行、玉山銀行；參加銀行包括新光銀行、板信商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、凱基銀行、元大銀行。

董事長林啟彬指出，感謝銀行團完成英利-KY首次聯貸案，這次聯貸有助英利-KY未來發展，10多年來在中國大陸發展，英利-KY近年業績持續成長。

銀行團代表指出，參與銀行對英利-KY未來發展具有信心，原本聯貸金額約6000萬美元，最後超額認購聯貸多出1000萬美元。

英利-KY子公司長春英利7月初遞交中國上海A股上市申請文件，公司指出目前進度順利。法人預期長春英利最快明年第2季可望在上海A股掛牌上市。

展望明年營運，法人預期英利-KY整體業績可望較今年成長5%到10%，創新高可期，不過須觀察出貨價格，預期仍有成長。

英利-KY主攻金屬件車身沖壓、儀表板骨架及安全件等；以及非金屬件底護板、前端框架類輪罩備胎倉電瓶托盤及門板等以及模具設計。（編輯：鄭雪文）1081008