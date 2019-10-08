股匯齊揚 新台幣升至近6個月高點

（中央社記者潘姿羽台北8日電）美國降息題材助攻，外資大舉匯入，不只台股攻破11000點關卡，台灣也再次上演股匯齊揚的戲碼，新台幣兌美元收盤收30.842元，升值6分，來到近6個月的高點。

台股今天靠著大型權值股台積電股價大漲，帶動指數一路向上強攻，外資及陸資買超達新台幣101.47億元，台股攻破11000點關卡，終場上漲82.25點，收在11017.31點。

新台幣在外資蜂擁而入的情況下，同樣強勁走升，今天開盤價為30.91元，最高30.799元、最低30.915元，台北及元太外匯市場總成交金額擴大至14.94億美元。

外匯交易員表示，新台幣升值靠兩大因素支撐，一是市場預期美國聯準會（Fed）進一步寬鬆，不利國際美元走強，二是台股表現穩健，吸引外資匯入。

「外資今天從早到晚都在賣美金」，外匯交易員表示，這波升勢主要靠外資拉起來，儘管部分進口商逢低進場買匯，力道還是不敵外資；短期來看，新台幣走勢依舊偏升。

美中預計10月10日、11日展開談判，市場瀰漫觀望氣氛，仍無法阻擋外資匯入態勢，外匯交易員分析，觀望狀態下，大家還願意進來，代表「資金還是蠻喜歡台灣」，除了台灣經濟基本面有撐，美中、日韓貿易戰都帶來轉單效應，且台商回流及境外資金匯回，讓台灣在紛亂局勢中還有受惠，或許也是吸引外資的因素之一。（編輯：趙蔚蘭）1081008