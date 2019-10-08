iPhone 11三鏡頭發威 玉晶光9月營收再創高

（中央社記者韓婷婷台北8日電）玉晶光受惠新iPhone銷售表現優於預期，9月營收再創歷史新高，來到新台幣19.29億元，月增4.96%，年增145%，法人預估10月營收仍可望維持在相對高檔區。

蘋果新機iPhone 11 Pro系列首度配備3顆鏡頭，並成為最貴的零組件，蘋果首度在照相功能上「砸重本」拚有感升級，也讓光學鏡頭廠營運動能強勁，推動大立光及玉晶光2大鏡頭供應商營收表現亮眼，8月及9月營收均同步創歷史新高。

光學鏡頭二哥玉晶光除了原本的前置鏡頭外，今年更順利拿下新機的「廣角」及「超廣角」2顆後置鏡頭，隨著美系新機上市拉貨啟動，帶動玉晶光從今年2月以來業績一路三級跳，從2月的2.2億元，3月的4.65億元，4月的5.33億元，5月7.02億元，6月的8.57億元，再到7月的12.83億元，8月跳上18.38億元，9月再前進到19.29億元，年增率達145%，成長動能相當驚人。

玉晶光累計第3季合併營收50.5億元，季增1.41倍，累計前9月合併營收82.57億元，較去年同期增加42.69%。

玉晶光日前公布8月自結稅後盈餘4.81億元，年增324%，創下單月歷史新高，單月每股盈餘4.77元，由於9月合併營收再攀高，法人預估，玉晶光第3季獲利可望賺進一個資本額。

展望第4季，由於新iPhone銷售優於預期，供應鏈已傳出追加訂單，法人預期第4季營運並不看淡。（編輯：張均懋）1081008