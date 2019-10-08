5G通訊需求增溫 電磁波遮蔽材料廠搶商機

（中央社記者潘智義台北8日電）衡器暨電磁波遮蔽材料（EMI）廠鼎炫投資控股公司今天指出，5G通訊帶動筆電、平板等EMI材料應用。第3季合併營收新台幣4.94億元，較去年同期成長13.35%。

鼎炫投資控股公司（鼎炫-KY）今天公布，9月合併營收1.62億元，較去年同期略減1.04%。累計1至9月合併營收13.48億元，較去年同期成長23.07%。

鼎炫-KY表示，隨著電子產品朝輕薄短小、多功能、高頻高速化，以及5G技術發展，帶動電磁屏蔽、複合材料及散熱等產品規格提升。新款材料研發瞄準5G、散熱材料應用，並發揮材料研發、自動化模切加工及銷售服務整合優勢。

鼎炫-KY說，自去年底完成重慶川揚廠產能擴增計畫，並導入模切加工自動化生產，整體產能利用率隨著客戶備貨力道提升，EMI材料銷售占整體營收比重提高至6成。

衡器業務方面，鼎炫-KY說，積極拓展智慧衡器市場，除南京地區智慧農貿、外銷全球大型連鎖超市設計代工（ODM）訂單持續出貨外，今年陸續推出動態檢重秤、電動叉車秤等多款衡器新產品，並持續參加重要展會，強化產品行銷宣傳。（編輯：趙蔚蘭）1081008