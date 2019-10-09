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台積電第3季營收刷新高 季增21.6%優預期

最新更新：2019/10/09 14:11

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）晶圓代工龍頭台積電自結9月營收新台幣1021.7億元，月減3.7%，是歷史單月第3高；台積電第3季營收達2930.46億元，季增21.6%，表現優於預期，並創歷史單季新高。

台積電9月業績雖然未能持續攀高，不過，在客戶旺季需求依然熱絡下，營收維持在1000億元以上水準，來到1021.7億元，月減3.7%，年增7.6%，是歷史單月第3高。

台積電第3季營收2930.46億元，季增21.6%，超越原訂季增18%的目標，並突破去年第4季創下的2897.7億元前高紀錄。

除智慧手機旺季需求暢旺，台積電第3季高效運算、物聯網及車用等平台銷售也同步成長；法人認為，海思、超微（AMD）、蘋果（Apple）與聯發科等是推升台積電第3季營運成長的主要動能。

因美國川普政府在新疆議題上連續兩天的強硬作為，引發市場疑慮，重創美股，道瓊工業指數重挫313.98點，跌幅1.19%，費城半導體指數更慘跌48.72點，跌幅達3.12%。

台積電股價在8日創下新台幣286.5元歷史新高後，今天表現疲弱，開低走低，終場收在282元，跌4.5元，跌幅1.57%。

台積電將於17日召開法人說明會，說明第3季獲利表現與第4季營運展望。法人普遍預期，台積電在7奈米製程接單依然暢旺，產能持續滿載下，第4季業績可望更上層樓，將續創歷史新高。（編輯：鄭雪文）1081009

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