超商雙雄9月營收加溫 鮮食業績帶旺

（中央社記者江明晏台北9日電）超商雙雄9月營收出爐，統一超商鮮食、飲料等差異化商品，帶動整體營收年成長4%，全家便利商店也認為鮮食表現突出，月營收年成長6.91%。

統一超商9月合併營業額新台幣215.4億元，較去年同期增加3.69%，累計合併營收為1911.22億元，較去年同期成長4.33%。

統一超指出，7-ELEVEN整體店數較去年同期成長，Big7於各地陸續展店，持續推出鮮食、飲料等差異化商品，帶動營收成長；轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、星巴克、樂清等表現亮眼，均帶動9月業績成長。

轉投資事業部分，海外事業菲律賓7-ELEVEN目前店數已達2726店，較去年同期增加284店，店數持續增加，帶動整體業績成長近30%；星巴克因秋季星想餐主廚系列及秋節禮盒銷量佳，帶動業績成長；樂清持續開發新客戶與換季清潔、除塵等需求量大，帶動整體業務量與營收成長。

7-ELEVEN本業部分，米飯部分，推出泰式新結構及健康趨勢便當，帶動相關業績成長1成；因應瘦身飲食趨勢，帶動沙拉、雞胸肉、冰烤地瓜等熱賣，帶動相關業績成長6成以上。

全家便利商店9月合併營收64.9億元，年成長6.91%，合併1至9月累計576.17億元，較去年同期成長8.1%。全家綜觀9月營運表現，受惠於開學與中秋連假商機把握，鮮食成長近1成7，茶飲與餅乾零食等一般商品也有顯著成長。

鮮食中，杯裝現煮飲料仍維持成長2成的穩健步調。9月適逢學生開學季陸續返校，早餐型輕食商品成長1成有餘，而中秋烤肉概念股的吐司品群，於9月也成長1成多，微波主食與調理麵品群的成長力道也表現不俗。

進入今年第4季，統一超指出，7-ELEVEN掌握雙十連假商機及換季需求，推出各樣商品優惠，整合鮮食、甜點、日用品等多款新品，盼再創成長動能。全家表示，除國慶連假可望帶來假期商機，秋冬商品組合將陸續上市，可望帶動近期的業績動能。（編輯：林淑媛）1081009