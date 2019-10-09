筆電代工廠9月營收 和碩受惠蘋果創今年新高

（中央社記者潘智義台北9日電）筆電代工廠公布9月營收，和碩9月合併營收1577.15億元，較8月大增60.27%，雖然筆電出貨符合預期，但法人指出，為蘋果代工組裝iPhone 11才是帶動9月營收大增主因。

和碩統計，9月筆電出95萬台、桌機及主機板合計出貨80萬台（片）。雖然和碩不對外公布手機代工業務數據，但法人表示，iPhone 11銷售優於預期，帶動供應鏈營收成長，和碩9月營收成長主要來自為蘋果代工組裝iPhone 11。

和碩統計，9月合併營收1577.15億元，較8月大增60.27%，較去年同期成長31.53%，創今年新高。1至9月累計合併營收9483.45億元，年增8.49%。

仁寶電腦公布 9月合併營收為968.07億元，較8月增加29.8%，較去年同期增加7.6%。累計前3季合併營收為7129.23億元，較去年同期成長3.7%。

法人指出，仁寶筆電出貨量已居全球領先地位，9月筆電出貨420萬台，但仁寶希望非個人電腦產品，如智慧行動裝置等產品也能快速成長，而9月出貨也優於預期，帶動9月營收成長。第3季筆電出貨1140萬台，較第2季減少約8%，今年前3季筆電出貨約3300萬台，較去年成長約14%。

另外，仁寶除筆電之外，也投入液晶顯示器市場，並跨足伺服器產品。

廣達統計，9月合併營收902.79億元，較8月減少1.7%，較去年同期減少3.1%。1至9月合併營收7322.13億元，年增2.9%

緯創9月合併營收796.26億元，較8月增加13.6%，較去年同期減少9.15%。緯創1至9月合併營收6280.44億元，年減0.97%。（編輯：黃國倫）1081009