政經面向都力挺 荷蘭穩居對台投資最大地區

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）荷蘭眾議院日前公開力挺台灣參與國際組織，在經貿往來方面，據統計，僑外資投資台灣金額最高地區也是荷蘭，官員表示，尤其台荷半導體及民生化工產業長期合作密切，近期投資還有升溫跡象。

荷蘭眾議院8日表決通過，籲請荷蘭政府參照美國及澳洲等國公開支持台灣的做法，在歐盟架構下尋求各種可行方案，支持台灣參與國際組織及相關事務，在中國持續打壓台灣外交空間之際，此舉別具意義。

在經貿往來方面，根據經濟部投審會最新統計，今年前8月核准的僑外資投資案件，以地區別來看，荷蘭也是投資台灣金額最高地區，以21億5818萬美元居冠，占整體僑外資投資比重達33.11%，遠高於第二名的加勒比海英國屬地（16.64%）及日本（15.32%）。

經濟部官員向中央社記者表示，荷蘭長期穩居外資投資台灣規模之冠，投資動能一方面來自荷蘭在地企業擴大對台佈局，另一方面則來自其他國家企業藉荷蘭據點轉投資台灣帶動。

經濟部官員說明，荷蘭簽的雙邊租稅協定及投資協定不少，包括與台灣也簽有租稅協定，跨國企業進行跨國佈局，經常會在荷蘭設立據點再向外轉投資；若把投資台灣的外資企業，以母公司位處地區重新歸類，投資台灣金額最高地區為美國。

經濟部官員指出，不過，台灣及荷蘭本地的經貿往來本身也相當密切。從400年前荷蘭東印度公司來到台灣（當時稱台灣福爾摩沙），並在台南開設貿易站開始，荷蘭對台灣就存在一些「特別情感」。

經濟部官員表示，拉到近代，在30至40年前台荷雙邊開始建立產業合作基礎，尤其是在荷蘭本身強項之一的半導體業、電子業，舉例來說，飛利浦40年前就在台灣加工出口區進行投資，以此作為據點進行亞太佈局。

官員進一步說，在長期往來的基礎上，近期荷蘭本地產業對台灣投資也有升溫現象，尤其是半導體業，以及製造半導體業原料所需的民生化工產業。

舉例來說，經濟部日前對外招商，成功簽訂投資意向書（LOI）的13家外商中，就有3家為荷商，包括全球晶片微影技術領導者ASML（艾司摩爾） 、荷商新力美科技股份有限公司及荷商恩智浦（NXP）半導體。

ASML看好台灣先進半導體製程技術及對智慧財產權的保護，規劃設立全球EUV訓練中心，引進先進機台及全球優秀師資。新力美則規劃未來2年將加碼投資台灣彰濱廠區，規模新台幣30億元，預估可創造120名以上當地就業機會。

另外，ASML與台積電也有長久信任關係，由於台積電背景與ASML相似，除了都是飛利浦投資，兩者成立時間也差不多，在這層關係之下，台荷半導體龍頭大廠彼此緊密合作。（編輯：林孟汝）1081010