iPhone 11熱賣 可成外資目標價上看300元

（中央社記者吳家豪台北11日電）iPhone 11系列新機需求優於預期，日系外資看好iPhone 11機殼供應商可成將受惠，且明年第1季可能為第2代iPhone SE供貨，維持可成買進評等，目標價上修到300元。

受大盤重挫逾127點影響，可成9日股價下跌3.08%，收在252元。

日系外資發布研究報告指出，iPhone 11系列新機需求優於預期，特別是平價款的iPhone 11，可成不僅是iPhone 11主要機殼供應商，也可能為預計明年第1季發表的第2代iPhone SE小尺寸手機供應機殼，訂單能見度更加明確。

相較於市場先前預期5G iPhone機殼需要更多玻璃或塑膠材質，可能對金屬機殼廠不利，日系外資認為，明年下半年將推出的5G iPhone將採用金屬邊框，有助降低市場疑慮。

為反映近期iPhone訂單利多及5G iPhone可能採用更多金屬機殼材質，日系外資將可成2019年、2020年、2021年每股盈餘預估值調高12%、8%、7%，維持「買進」投資評等，目標價從260元上修到300元。

國內法人表示，可成擁有不少非蘋的5G手機機殼訂單，有助提升產品單價，且蘋果新機需求及較高的單價都有助今年第3季毛利率，預估可成第3季營收將季增45%至60%。（編輯：鄭雪文）1081011