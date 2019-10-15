寬頻世界論壇登場 網通股漲跌互見

（中央社記者潘智義台北15日電）寬頻世界論壇（BBWF）今天登場，網通股漲跌互見，合勤控來到20.80元，大漲4.79%，智邦來到195元，大漲4.56%。

寬頻世界論壇15至17日在荷蘭阿姆斯特丹舉行，吸引全球電信大廠、系統服務商，以及晶片和設備業者參與，針對新世代寬頻技術發展及應用廣泛交流意見。

合勤投控旗下合勤科技參與「寬頻世界論壇」，展出新一代WiFi 6產品組合、支援EasyMesh標準的MPro Mesh解決方案，以及端對端解決方案，協助電信服務供應商發揮全方位連網實力，為客戶打造飆網體驗。

針對固定無線接入（Fixed Wireless Access）需求，合勤也同步展出5G與全系列4G長程演算行動寬頻產品，讓電信業者透過行動網路，將Gigabit寬頻延伸到固網部署不易的區域。

中磊展出超寬頻網路（Ultra-Broadband Network）、無線網狀網路（WiFi Mesh Network）、無線網狀網路設備等，藉由參與年度寬頻世界論壇，透過與全球電信客戶互相交流，掌握市場需求，加速全球布局。

中磊下跌0.85%，來到82.1元、明泰上漲0.86%，收23.40元，正文下跌1%，收24.70元。（編輯：楊玫寧）1081015