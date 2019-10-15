員崠淨水場擴建 台水：25日前未趕辦將終止契約

（中央社記者廖禹揚台北15日電）媒體報導，員崠淨水場擴建統包工程停擺約300天，台水今天表示，若廠商未能於25日前依約趕辦，將終止契約並沒收履約保證金；台水強調，不會因此影響竹東地區供水。

中國時報今天報導，台水公司位於竹東的員崠淨水場擴建統包工程從去年底開工至今近300天，但現場仍無任何施作跡象，可能使竹東近10萬居民用水出現危機。

台水發布新聞稿說明，本工程自去年12月26日開工，工期900日曆天，前期作業包括第一階段清水池及管線工程與第二階段淨水處理設備、管理樓等工程設計圖說送審，其中第一階段圖說已在今年6月25日經審核定，第二階段圖說在6月18日送審，符合契約規定，但經審後須退請修正，因廠商修正進度緩慢，台水已在9月10日及20日去函催辦。

台水表示，若廠商無法依規定在360日曆天內完成所有圖說送審，將視為無能力承辦本工程，並辦理解約。

台水也說，第一階段圖說核定後，為避免工程進度落後幅度擴大，每月均邀集廠商召開進度檢討會議，並依契約規定罰款新台幣12.9萬元，但廠商未能改善財務困難問題，台水今天已通知廠商10日內、也就是25日前儘速依約趕辦相關事宜，違者將依契約第22條「契約終止解除及暫停執行」辦理終止契約。

台水表示，會持續依契約積極趕辦，若進入終止契約階段，將沒收廠商履約保證金，並儘速重新辦理招標，相關衍生費用將依約向原承攬廠商追償。

針對竹東地區用水問題，台水強調，員崠淨水場既有處理設施供水每日2.6萬噸，加上寶山淨水場每日供水4000噸，足供竹東地區每日需水量約3萬噸。而台水預估竹東地區至2031年需水量為3.36萬噸，在擴建工程完成前，可由員崠淨水場既有供水設施及寶山淨水場調度供水，不影響民生及工業用水穩定。

員崠淨水場擴建統包工程為「員崠淨水場擴建工程計畫」項下工程，於現有員崠淨水場內新增每日2萬噸淨水處理設施，加上員崠淨水場既有處理設施，出水能力將達每日4萬噸，計畫期程至2021年，以滿足竹東地區至2031年的民生及工商業用水需求，若有餘水也可輸送支援鄰近供水系統。（編輯：張均懋）1081015