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IMF下修台灣經濟成長率 蔡總統：仍穩定成長

最新更新：2019/10/16 11:45

（中央社記者廖禹揚台北16日電）國際貨幣基金（IMF）最新報告將台灣今年經濟成長率下調至2.0%，總統蔡英文今天表示，在國際環境起落狀況下，台灣仍在穩定成長狀態，且動能將延續至下半年。

IMF公布2019年世界經濟展望秋季報告，由於全球經濟持續放緩，製造業動力減弱，預估2019年全球經濟成長率為3.0%，下修0.3個百分點；同時下修台灣今、明兩年經濟成長率至2.0%與1.9%。

蔡總統今天出席活動後受訪表示，很多機構預測台灣經濟在未來一段時間內將保持穩定成長態勢，而每個經濟預測機構都有最初的預估，後續再做調整，每個機構預估都有一定差異，「上上下下調整是過程」。

蔡總統強調，雖然國際環境起落，有許多不穩定因素，但台灣經濟還是在穩定成長狀態，尤其在台商回台、重大基礎建設、擴大內需政策下，讓台灣經濟能在外部環境比較不穩定的狀況下持續成長，上半年在亞洲四小龍中表現最好，動能也將持續到下半年。

受到全球經濟活動放緩影響，製造業動力減弱，IMF下修全球年度經濟成長展望，亞洲四小龍部分，香港受到反送中示威遊行影響，大幅下修2.4個百分點至0.3%，南韓及新加坡今年預估分別為2.0%及0.5%。（編輯：紀淑芳）1081016

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