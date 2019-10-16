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美中貿易戰波及 明年全球筆電出貨恐衰退

最新更新：2019/10/16 11:54

（中央社記者潘智義台北16日電）為避免銷美產品被課徵高關稅，筆電代工廠已將相關產線轉到中國境外，但電子產業研究機構DIGITIMES Research認為，因生產成本墊高，明年全球筆電出貨恐衰退。

DIGITIMES Research分析師蕭聖倫表示，2019年筆電市場受貿易戰影響，廠商提前備貨，加上商務市場與Chromebook銷售不錯，出貨預期仍可較去年成長1.6%。

不過，2020年筆電零組件中央處理器產能短缺問題應可解決，但美國將開始對中國製造筆電課徵15%關稅，雖大部分業者已布局海外產能因應，只是成本仍將顯著提升，2020年全球筆電出貨將顯著衰退。

蕭聖倫指出，2021至2022年美中貿易戰恐繼續升溫，筆電課稅幅度有機會突破25%，輸美的海外產能雖先以台灣為主，但業者仍將積極尋找成本更低的新製造聚落，這段期間筆電出貨仍將持續衰退。

另外，超微（AMD）與安謀（ARM）架構業者正透過台積電領先製程，快速降低筆電處理器成本，加上新作業系統、雙螢幕及5G等趨勢，預期2024年將帶動筆電市場反彈。（編輯：蘇志宗）1081016

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