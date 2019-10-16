上櫃債券ETF規模達1.07兆 年底衝1.1兆

（中央社記者韓婷婷台北16日電）櫃買中心董事長陳永誠表示，截至14日止，上櫃債券ETF發行規模已達新台幣1兆728億元，投資人數突破3萬人，預料年底前衝1.1兆。

櫃買中心今天舉行例行月會，櫃買中心上櫃ETF規模快速成長，截至10月14日止，發行規模已達1兆728億元，占台灣整體ETF市場的72%，截至9月底止，投資人數已有3萬2019人，而今年前9月新增1萬7425人已大幅超過107年全年新增人數9695人。

陳永誠指出，金管會已要求新發行的債券ETF，單一投資人比例不得高於總規模50%，滿半年降到30%，並將擴及舊基金管理；檢視上櫃債券ETF銷售對象仍過度集中。

陳永誠表示，從IMF對全球景氣預估看來，變數還是很多，利率低的前提下，投資需求還是很高，預估債券ETF規模還是會持續成長，希望是以穩健元多的態勢成長，預估年底前還會有20餘檔發行，推動上櫃債券ETF規模突破1.1兆元。

他強調，希望未來投信發行新商品能更多元化，不能為單一客戶去發特定商品，必須持續分散投資人。

根據櫃買統計，截至9月底止，已有84檔追蹤債券指數ETF於櫃買中心掛牌交易，還原配息後的總平均報酬率12.55%。若以成分債券類別區分，美國政府債券ETF（18檔）平均報酬率為12.77%，公債券金融債ETF（48檔）平均報酬率15.59%，新興市場債ETF（8檔）平均報酬率13.76%；高收益債ETF（2檔）平均報酬率8.95%，以及中國政策金融債ETF（11檔）平均報酬率-0.45%。

另外綠色債券部份，債券部副理劉弟勇表示， 年底前至少有4家會發行新綠色債券，保守預估年底前還有270億新台幣發行量，有機會突破300億，年底總發行量有可能突破千億。

至於櫃買市場後市展望，陳永誠表示，上櫃加興櫃公司約1700多家股票，本益比還是低，他相信，高價股跟低價股之間報酬率沒有差那麼大，有些交易量較小股性較冷的股票，預期未來在低利率環境下有機會贏得投資人及投資機構的青睞。（編輯：鄭雪文）1081016