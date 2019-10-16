乾杯搶進麻辣鍋市場 暫緩上櫃調整體質

（中央社記者江明晏台北16日電）乾杯集團今天宣布推出「麻辣45」，搶攻麻辣鍋市場商機，預期可發揮集團食材綜效，有助於毛利表現；但乾杯也宣布現階段暫緩上櫃計畫，以調整體質為首要目標。

台灣人愛吃火鍋，整體市場產值約新台幣300億元，麻辣火鍋占比更超過20%，吸引王品、乾杯積極搶進。乾杯集團今天宣布推出全新鍋物料理品牌「麻辣45」，以集團強項「和牛」，標榜全台唯一100%和牛油的重慶式麻辣鍋「九宮格吃法」，首家店插旗微風信義。

乾杯集團目前旗下有乾杯、老乾杯、黑毛屋本家、黑毛屋（新型態）、和牛47等品牌，加上新品牌「麻辣45」，集團已達6個品牌，預計為集團增添營運成長動能。

乾杯集團董事長平出莊司表示，台灣的牛肉自給率只有約5%，一年生產約1萬頭，重慶式火鍋所需的牛油量一鍋必須要2至3公斤以上，因台灣無法供應足夠的牛油而未能盛行，乾杯集國擁有全台第一大和牛使用量，一年引進日本及澳洲和牛約250噸。

乾杯集團聚焦牛肉為核心事業，兼具連鎖餐飲與肉品進口商雙重角色。除了擁有採購優勢，和牛並依照不同部位特性供應給旗下各品牌使用，如乾杯、老乾杯、和牛47等燒肉業態使用背部、腹部等；黑毛屋、黑毛屋本家等火鍋事業使用前胸、腿部等；全新品牌「麻辣45」即使用肩部、腿下、內臟等部位，牛油可用於「麻辣45」，使整頭和牛利用率提升達100%，擴大在市場的競爭優勢。

針對「麻辣45」展店計畫，平出莊司表示，礙於和牛油用量，目前只在台灣開一家店，但已經與日本、澳洲牛油廠商談妥，後續將持續研議展店狀況，初步會先看台灣市場。

另外，乾杯日前宣布撤銷上櫃計畫，乾杯今天表示，上櫃計劃暫緩會先做好事業調整，強化內部經營管理，中國市場也積極開店把業績做好，並收掉體質不好的店，目前乾杯集團共有56家店。

針對兩岸市場以外的海外展店計畫，乾杯表示，原先在香港年底展店的計劃受反送中事件影響而推遲；而全球經濟不明朗，對跨入新市場的展店計畫也會較保守，內部近期可能有重大的策略性決議，內容細節及相關計畫預估在第4季比較明朗。（編輯：張良知）1081016