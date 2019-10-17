iPhone 11需求優預期 分析師：避關稅提前拉貨

外媒引述分析師指出，iPhone 11需求略優於預期，推測供應鏈主要因應12月美國不排除對中國另開徵關稅而提前拉貨，終端產品驅動市況待觀察。圖為台灣台北蘋果直營店。中央社記者鍾榮峰攝 108年10月17日

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）蘋果新機銷售狀況各界關注，外媒引述分析師指出，iPhone 11需求略優於預期，推測供應鏈主要因應12月美國不排除對中國另開徵關稅而提前拉貨，終端產品驅動市況待觀察。

國外財經網站Barron’s.com指出，iPhone 11的銷售狀況仍讓市場分析師感到困惑，報導引述KeyBanc Capital Markets分析師John Vinh指出，iPhone零組件在亞洲供應鏈的訊息正向，主要是因應12月美國不排除對中國商品加徵關稅而提前出貨，可能並非iPhone 11市場需求驅動。

John Vinh表示，目前還不確定供應鏈需求增加是否受到終端產品的驅動，來自電信營運商的最新調查顯示，新款iPhone市場需求大致上符合預期，可能是供應鏈因應12月美國開徵關稅前、提前拉貨使得需求上揚。

根據John Vinh從供應鏈得知的消息，iPhone 11市場需求略優於預期。

天風國際證券分析師郭明錤日前預期，今年iPhone11系列出貨預估7000萬支到7500萬支。

展望明年第1季出貨表現，郭明錤指出，蘋果調升部分供應商在今年第4季出貨預估或產能需求，主要是為了確保明年第1季iPhone出貨能滿足市場需求。受惠iPhone 11因低價帶動的換機需求、加上預期iPhone SE2從明年第1季開始出貨，預估明年第1季iPhone總出貨量可較今年同期成長約10%。

郭明錤預期，iPhone 11透過低價帶動的換機需求可望延續至明年第1季，因此iPhone 11在明年第1季出貨量可優於iPhone XR在今年第1季出貨量。

蘋果日前在官網上公告，將在美國時間10月30日（台灣時間10月31日）公布2019會計年度第4季（截至今年9月底）財報。外界預期，新款iPhone 11全機種銷售、新機平均銷售價格狀況、以及蘋果供應鏈產能布局等，將成為法人關注焦點。（編輯：鄭雪文）1081017