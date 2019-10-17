更多編輯台推薦新聞：
獨家／台美關係升溫 美國聯邦公報預告台灣芭樂准入
生活

獨家／台美關係升溫 美國聯邦公報預告台灣芭樂准入

台灣大選防中國滲透自媒體 學者建議從金流追查
政治

台灣大選防中國滲透自媒體 學者建議從金流追查

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村
兩岸

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
立院國防委員會通過 研議恢復退役上校子女教育補助
首頁 / 產經

觀影熱度激增 影視平台搶攻親子族群

最新更新：2019/10/17 12:26
線上OTT熱潮吹向親子族群，myVideo宣布再與BBC獨家合作，引進雙語幼兒節目。圖為莎拉與乖乖鴨。（台灣大提供）中央社記者江明晏傳真 108年10月17日
線上OTT熱潮吹向親子族群，myVideo宣布再與BBC獨家合作，引進雙語幼兒節目。圖為莎拉與乖乖鴨。（台灣大提供）中央社記者江明晏傳真 108年10月17日

（中央社記者江明晏台北17日電）線上OTT熱潮吹向親子族群， myVideo統計，今年前9月幼兒影音內容平均每月看片數，年成長達97%，myVideo宣布再與BBC獨家合作，引進雙語幼兒節目，中華電MOD也瞄準親子族群上架強檔內容。

台灣大哥大旗下影音平台myVideo繼去年與BBC推出「新世紀福爾摩斯」、「路德探長」等英國影集後，再度與BBC獨家合作，推出5部中英雙語幼兒節目線上看，包括獲「英國艾美獎」之稱的「英國影藝學院電影獎」（BAFTA）最佳學齡前兒童動畫節目「阿奇幼幼園」第1、2季與「莎拉與乖乖鴨」第1至3季全集線上看，還有獲得英國編劇獎最佳幼兒電視節目的「全球探險沖沖衝」第2季，以及入圍BAFTA最佳學齡前兒童動畫節目「小恐龍樂園」、「我愛可可兒」等幼兒影音節目。

在萬聖節前夕，myVideo與中國信託金融園區聯名推出線上電影院，也加碼在萬聖節期間播放「名偵探皮卡丘」及「尖叫旅社3：怪獸假期」，打造露天電影院吸引眼球商機。

無獨有偶，中華電信MOD因應10月檔期，瞄準親子族群上架妖怪手錶系列5週年紀念「妖怪手錶：永遠的朋友」，還有新片皮克斯人氣動畫「玩具總動員4」、「寵物當家2」、迪士尼經典改編真人版「阿拉丁（2019） 」與「獅子王」等。（編輯：蘇志宗）1081017

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報