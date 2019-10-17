觀影熱度激增 影視平台搶攻親子族群

線上OTT熱潮吹向親子族群，myVideo宣布再與BBC獨家合作，引進雙語幼兒節目。圖為莎拉與乖乖鴨。（台灣大提供）中央社記者江明晏傳真 108年10月17日

（中央社記者江明晏台北17日電）線上OTT熱潮吹向親子族群， myVideo統計，今年前9月幼兒影音內容平均每月看片數，年成長達97%，myVideo宣布再與BBC獨家合作，引進雙語幼兒節目，中華電MOD也瞄準親子族群上架強檔內容。

台灣大哥大旗下影音平台myVideo繼去年與BBC推出「新世紀福爾摩斯」、「路德探長」等英國影集後，再度與BBC獨家合作，推出5部中英雙語幼兒節目線上看，包括獲「英國艾美獎」之稱的「英國影藝學院電影獎」（BAFTA）最佳學齡前兒童動畫節目「阿奇幼幼園」第1、2季與「莎拉與乖乖鴨」第1至3季全集線上看，還有獲得英國編劇獎最佳幼兒電視節目的「全球探險沖沖衝」第2季，以及入圍BAFTA最佳學齡前兒童動畫節目「小恐龍樂園」、「我愛可可兒」等幼兒影音節目。

在萬聖節前夕，myVideo與中國信託金融園區聯名推出線上電影院，也加碼在萬聖節期間播放「名偵探皮卡丘」及「尖叫旅社3：怪獸假期」，打造露天電影院吸引眼球商機。

無獨有偶，中華電信MOD因應10月檔期，瞄準親子族群上架妖怪手錶系列5週年紀念「妖怪手錶：永遠的朋友」，還有新片皮克斯人氣動畫「玩具總動員4」、「寵物當家2」、迪士尼經典改編真人版「阿拉丁（2019） 」與「獅子王」等。（編輯：蘇志宗）1081017