櫃買中心債券ETF 再添5檔新兵

（中央社記者韓婷婷台北17日電）櫃買中心表示，18日上櫃債券ETF市場再添5檔債券ETF新兵。

新增5檔債券ETF分別為「群益0-1年期美國政府債券ETF證券投資信託基金」（00859B）、「群益1-5年期投資等級公司債ETF證券投資信託基金」（00860B）、「中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金」（00862B）、「中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF證券投資信託基金」（00863B）及「中國信託美國政府0至1年期債券ETF證券投資信託基金」（00864B）。

櫃買中心表示，債券ETF依規定停徵證券交易稅。配合主管機關分散投資人的規範，新上櫃的債券ETF單一投資人投資比重均已不得超過50%，另為鼓勵小額投資人參與國內外債券及股票市場投資，正舉辦ETF獎勵活動。

美中貿易戰干擾，經濟不確定性，資金環境卻趨向寬鬆，資金轉向固定收益型資產，債市上漲帶動債券ETF同步走高，統計債券ETF表現前10名績效均逾25%。

根據櫃買中心統計，截至14日止，上櫃債券ETF發行規模已達新台幣1兆728億元，占台灣整體ETF市場的72%，截至9月底止，投資人數已有3萬2019人，而今年前9月新增1萬7425人已大幅超過107年全年新增人數9695人，預料年底前衝1.1兆。（編輯：趙蔚蘭）1081017