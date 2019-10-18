迎5G時代 電信三雄大搶人才

5G時代即將到來，遠傳表示，將延續數位化轉型計畫，積極網羅人才及資通訊產業的專才。（遠傳提供）中央社記者江明晏傳真 108年10月18日

（中央社記者江明晏台北18日電）迎接5G時代，電信三雄積極搶人才，遠傳電信今天將參與市政府舉辦的內湖科技園區徵才活動，釋出近百個職缺，中華電信與台灣大哥大也積極瞄準5G等領域需求，大搶人才。

5G第一波釋照競標將從今年12月10日展開，預計明年1月完成釋照，意味著明年台灣將進入5G時代。面對物聯網、人工智慧、雲端等技術及產品快速發展時刻，遠傳表示，將延續數位化轉型計畫「創新升級，轉型再造」的目標，以「大人物」做為轉型及升級的核心技術與能力，對於人才的需求也與時俱進，積極網羅人才及資通訊產業的專才。

由台北市政府台北就業服務處舉辦的OKWORK內湖科技園區徵才活動今天登場，遠傳將首次參加，並釋出近百個職缺擴大徵才，其中40%的徵才數量來自IT需求，包含Android / iOS app工程師、IoT app工程師、雲端服務自動化維運工程師與雲端服務開發工程師；30%來自B2B業務需求，包含售前技術顧問、企業客戶業務；而30%來自前端第一線銷售需求，如數位通路分析師與門市業務人員等。

遠傳也表示，將從電信公司轉型到新經濟數位服務公司，迎接5G數位時代及大人物時代來臨，盼有更多斜槓本事的人才，一同打造萬物互聯新時代。

中華電預計2019年集團將有1600名左右的新人加入，核心業務與重點新興業務如AI、大數據、物聯網、行動支付、資安及5G等所需的新人都是招募重點。

中華電信董事長謝繼茂先前表示，中華電信為發展5G投入各項資源不遺餘力，打造「5G試驗與培訓場域」目標為發展5G創新應用，培育國內產業所需5G專業人才，並期許領航5G發展。

針對5G人才培養養成，中華電表示，除建置場域，也安排相關課程培養不同技術人才，例如無人機考照輔導班等。

蔡明忠重掌台灣大董事長職務後，就希望台灣大哥大轉型成一個科技公司，營收不再僅限於打電話，還要融入更多AI人工智慧、物聯網等新科技，尤其進入5G時代，更要以科技創新為核心，電信業更認知不能當條「笨水管」，因此，蔡明忠欽點之初創投創始合夥人林之晨接棒台灣大總經理，有助於推動電信產業轉型，甚至是發展新創事業，而5G與相關人才的網羅也是台灣大的重要任務。（編輯：楊玫寧）1081018