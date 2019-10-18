福懋投資瑞商 股價多空拉鋸呈現小漲

（中央社記者潘羿菁台北18日電）平織布大廠福懋與瑞商Schoeller Textil AG強化合作，預計投資4000萬瑞士法郎取得5成股權，公告出爐後，今天股價偏冷靜，漲勢不強勁，早盤買、賣單各掛逾200張，呈現多空勢力拉鋸。

近午盤股價上漲0.1元，暫收35元，漲幅0.29%。

台塑集團主力紡織布料大廠福懋，17日董事會通過將參加Schoeller Textil AG現金增資案，福懋擬投入4000萬瑞士法郎（約新台幣12.3億元）取得對方5成股權，這是福懋少見較大金額入股投資案，顯示福懋想藉由瑞商研發能量升級自家布料競爭力。

據了解，Schoeller Textil主要提供的創新紡織品和紡織技術，從戶外、軍事用與工業用均有，而福懋切入市場以服飾用與工業用兩者為主，與Schoeller Textil深化合作，有助於福懋持續站穩國內第一大平織布大廠地位。

不過入股投資案並未激勵股價上漲行情，福懋7月17日展開除息2.1元，至今處於貼息狀態，目前第3季營收為新台幣113.45億元，較去年同期微幅增加0.07%，第3季向來是年度單季獲利高峰，不過今年第3季營收卻是季減8.29%，也讓法人抱持偏保守態度。

儘管市場面看淡，但是近年福懋因應環保趨勢，持續投入寶特瓶回收布料開發，回收聚酯纖維去年出貨5000噸，今年將暴增到逾6000噸，估明年至少再成長一成。此外，目前最新技術則是透過廢棄漁網，重新做成尼龍布料，預計明年中開始出貨，有望成為公司新成長動能。（編輯：楊凱翔）1081018