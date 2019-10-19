大巨蛋應變時間遭質疑 遠雄：參照軟體手冊設定

（中央社記者潘羿菁台北19日電）遠雄大巨蛋爭議未平，前台北市都市設計審議委員吳杰穎認為，大巨蛋模擬避難情境設定的緊急應變時間30秒太短，對此遠雄企業團副總楊舜欽表示，團隊是依照軟體使用手冊作為參考，並無刻意設定較短應變時間。

吳杰穎投書媒體指出，「緊急應變時間」是指災害發生後，到決定要逃生避難的時間。即使冷靜、訓練有素，第一次遇到緊急狀況，絕對需要一些時間做判斷。例如，聽到消防警報聲大響，很多人會認為是警報器失靈，會等一段時間才決定或等到有人進行疏導才會動。因此，「人的因素」與「緊急應變時間」參數設定有絕對的必要性。

他以電影「薩利機長：哈德遜奇蹟」為例，敘述薩利機長駕駛飛機遭到鳥擊，兩具引擎同時熄火，最後迫降在哈德遜河面，全員平安，不過美國國家運輸安全委員會卻質疑機長應該飛回機場而非迫降。

薩利則強調，這種狀況沒有人有經驗，難以在第一時間決定要返回機場，需要確認引擎真的完全失效無法啟動，需要確認飛機系統一大堆數據，要聯繫附近機場塔台，最重要的是大家都很緊張。

吳杰穎強調，一般人是需要較多反應時間了解狀況後才能做判斷。依數據來看，多數緊急應變時間約1至2分鐘，若以遠雄現在通過的兩個離開座位席模擬時間7分28秒與7分24秒來看，加上「緊急應變時間」，是無法達到「8分鐘離開座位席」的目標。在審查會中，遠雄將緊急應變設定為「最多30秒」遭受質疑。

而前時代力量發言人、現任台北市議員林亮君特助吳崢，日前也質疑30秒過短一事，他指出，美國世貿雙子星遭攻擊，只有不到兩成的人，會在1分鐘內開始逃難；而美國消防協會也研究，即使受過高度訓練的管理人員，在30秒內也很難開始反應。

楊舜欽今天回應，避難人員反應時間，必須依照人、事、時、地、物進行檢討，並非一成不變，而且必須是可以由數據統計得出平均值加以應用，不會以最極端的數字作為檢核標準。

他進一步指出，模擬軟體EXODUS說明手冊第183頁的「亂數設定值」中的反應時間即設定為0至30秒，這是軟體內建的最終設定，遠雄團隊僅是依照專業內建數值，並已向委員會說明。

楊舜欽重申，模擬軟體不該蓄意更改極端參數造成互斥，若此例一開，大巨蛋被要求的逃生模擬係數和標準，是否未來也要比照成為所有台北市大型開發案的依據。（編輯：鄭雪文）1081019