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外資上週買超鴻海最多 其次加碼面板股

最新更新：2019/10/21 16:24

（中央社記者潘智義台北21日電）台灣證券交易所今天公布，上週外資買超前3名個股依序為鴻海、群創、友達，外資對面板雙虎群創、友達又從賣超熱門股轉為買超。

法人指出，受惠蘋果到明年第3季新品出貨成長，鴻海集團工業富聯可望在iPhone 11、iPhone SE2、iPad Pro新品、新MacBook以及新款5G版iPhone，切入相關機殼供應鏈消息，讓鴻海受到外資青睞。

證交所指出，上週外資自集中市場買超最多的前3名上市公司依序為鴻海買超9萬7541張、群創買超6萬1319張、友達買超5萬3358張。

上週外資自集中市場賣超最多的前3名上市公司依序為旺宏賣超3萬2309張、仁寶賣超2萬3403張、元大金賣超1萬5219張。

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場買超新台幣447.35億元，其中買進金額為2509.49億元，賣出金額為2062.14億元。

統計自2019年年初至10月18日止，外資累計買超639.67億元，其中買進金額為6兆2429.46億元，賣出金額為6兆1789.79億元。外資總持有股票市值為14兆747.44億元，占全體上市股票市值41.73%，較10月9日的13兆5941.78億元，增加4805.66億元。（編輯：張均懋）1081021

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