iPhone 11熱賣 美系外資看好蘋概股旺到明年

（中央社記者吳家豪台北21日電）美系外資表示，iPhone 11銷售優於預期，帶動高階智慧型手機需求，看好蘋果概念股動能將延續到明年上半年，供應鏈推薦受惠規格升級與市占攀升的個股，包括台廠大立光。

美系外資發布研究報告指出，原本預期高階智慧型手機市場將在4G轉換到5G的過程中面臨調整轉型，今年第4季出貨可能下滑；然而現在看來，市況沒有想像中那麼糟，主要因為iPhone 11銷售優於預期。

美系外資觀察，iPhone 11在歐洲和中國侵蝕Mate 30等華為高階手機的市占，也帶動高階智慧型手機市況趨於穩定，意味著消費者實際上不太在意手機是否具備4G或5G功能。

因此，美系外資看好蘋概股動能將延續到2020年上半年，除了今年第4季和明年第1季基期較低、有利業績成長之外，主打中階市場的新款iPhone SE也可能在明年第1季亮相，有助抵銷淡季效應。美系外資預期今年下半年iPhone 11新機備貨量將年增4%，但要留意中國智慧型手機品牌可能在年底調整產品組合。

針對蘋果供應鏈表現，美系外資看好受惠規格升級和市占攀升的個股，包括台廠大立光和陸廠立訊。其中，大立光受惠手機鏡頭光圈放大及其他規格升級，推估今年第4季營收將季減1%、年增47%。（編輯：林興盟）1081021