補申請大型車汰舊換新退稅 最後期限到12/16

（中央社記者吳佳蓉台北22日電）大型柴油車擴大貨物稅減徵優惠6月15日上路，南區國稅局提醒，有多達4類案件可補申請退稅，包括先前逾期申請遭否准及大客車等原先不屬優惠範圍案件，但期限只到今年12月16日止。

今年6月15日起，隨貨物稅條例第12條之6修正草案生效上路，大型柴油車汰舊換新減徵貨物稅優惠的實施期間、對象及減徵額度擴大。

減徵優惠最初僅限「一、二期柴油大貨車報廢換新」適用，每輛定額減徵貨物稅新台幣5萬元，修法後擴大為一、二、三期所有種類的大型柴油車都適用，包括大貨車、大客車、大客貨兩用車、代用大客車及大型特種車及曳引車，且每輛最高可減徵40萬元。

優惠上路日也由原本的2017年11月24日提前回溯至同年8月18日，優惠落日期間也從2019年底延長至2022年底。申請退稅期為報廢舊車次日或新購車牌照發照日次日起算6個月內。

南區國稅局統計，從2019年6月15日減徵優惠擴大至10月20日，全國申請案件約2615件；提醒不僅近期汰舊換新案件可適用，由於優惠期間有回溯並擴大適用範圍，因此，有4種型態案件，只要符合減徵優惠資格，也可來補申請退稅，不過期限一律只到2019年12月16日止，提醒車主把握時間。

南區國稅局指出，第1種是符合減徵優惠條件，但還沒來申請過的案件，例如在2017年8月18日至同年11月23日汰舊換新的案件，因優惠上路日提前回溯而可適用優惠，或是本來不在優惠範圍中的大客車、大客貨兩用車、代用大客車及大型特種車及曳引車。

第2種為先前逾期申請遭退件的案件，舉例來說，車主在2018年5月1日報廢舊車，同年7月1日買新車並領牌照，以新領牌照日起算6個月內計算，應在2019年1月2日提出申請，但卻因逾期導致無法使用優惠，這類案件也可趁這段期間來補申請退稅。

第3種及第4種則情形類似，包括先前已提出申請定額減徵5萬元、但國稅局尚未核定的案件，以及先前已申請定額減徵5萬元且已領到退稅的案件，都可再來申請補退稅；假設車輛貨物稅實際為35萬元，則可補退稅30萬元。（編輯：楊凱翔）1081022