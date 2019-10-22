中華電搶攻智慧電網商機 再獲台電標案

（中央社記者江明晏台北22日電）中華電信今天宣布，獲得台電108年智慧電表通訊標案，繼去年承攬台電標案後，持續搶攻智慧電網商機，並拓展物聯網市場。

中華電信今天宣布，獲得台電低壓AMI（Advanced Metering Infrastructure）通訊介面單元一批（含購置暨安裝）標案。

中華電說明，本案為台電108年智慧電表通訊標案，建置區域分為4組，中華電信得標取得第2組，負責案場區域為台北市、台南、宜蘭、新營、嘉義、金門6縣市共25萬4000具電表通訊模組，後續尚有3組待決標，中華電將持續爭取。

中華電信主標機構企業客戶分公司總經理吳麗秀表示：中華電信全力支持政府智慧電網政策，整合內部資源，由中華電信研究院自主開發資訊頭端系統（HES）、網管系統與場域網路（FAN）通訊模組韌體，並搭配中華電信全國涵蓋率最廣的NB-IoT/LTE-M行動網路與資安完備的HiLink電路，確保本案資通訊界面無縫整合，充分發揮智慧電表效益。

中華電信已於2018年承攬台電低壓AMI通訊介面單元一批（含購置暨安裝）標案，契約數量5萬5500具智慧電表通訊模組，目前標案順利執行中。（編輯：趙蔚蘭）1081022