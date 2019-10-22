美中可望簽協議樂觀氣氛激勵 亞股漲聲響起

（中央社香港22日綜合外電報導）受美中可望在下月簽署第一階段貿易協議的樂觀氣氛激勵，除東京股市休市外，亞洲股市今天全面走揚。

美國總統川普昨天再次表示，希望能與中國國家主席習近平簽署第一階段美中貿易協議，他並說中國已經開始依承諾採購農產品，而更廣泛承諾的第一部分也大致底定。

川普在白宮表示，「我想我們可以和中國就第一階段協議簽署完整的文件」，雙方將接著進入下個階段。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，川普與習近平下月將出席在智利舉行的亞太經合會（APEC）領袖峰會，雙方將致力在屆時準備就緒。

川普的經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則指出，若協商一切順利，可能取消原定12月對中國加徵的關稅。

歷經18個月的貿易戰漸漸露出解決曙光，帶給全球股市迫切需要的緩和氣氛，紐約華爾街股市3大指數收高，亞洲股市也接棒上漲。

香港股市上漲0.23%，上海股市上漲0.5%，雪梨股市上漲0.31%，新加坡股市上漲0.69%，首爾股市漲幅超過1%，威靈頓、台北、馬尼拉股市也同步收高，至於東京股市則因假日而休市。（編譯：曹宇帆/核稿：林治平）1081022