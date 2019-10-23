台股創29年新高 顧立雄：基本面好就有支撐

（中央社記者劉姵呈台北23日電）台股昨天收盤為11271.25點，創下29年來新高。金管會主委顧立雄今天表示，基本面好，股市就有支撐。這波行情是內外資共同支撐，且外資過去9個月整體而言呈現買超，代表看好台股。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天上午赴立法院財委會進行專題報告並備質詢；會前針對媒體關注台股攀新高的原因，他表示，台股目前「走在對的道路上」，還是要看後續的基本面表現，基本面好，台股就會有支撐。

顧立雄說，台股殖利率不錯，現金殖利率有4.07%，加計股票股利則高達4.24%，現在在資金寬鬆的年代，整個市場要找到相對殖利率好的股市，並不是太容易。他認為高殖利率再加上有好的投資標的，外資自然會流入。

他進一步表示，這波台股行情是「內外資共同支撐」出來，儘管外資進進出出，會隨著匯率和投資標的調節，有短、長期操作，不過，從基本面來看，外資在過去9個月以來，總體呈現買超情況，顯示外資看好台股。

不過，顧立雄說，未來經濟前景狀況，還是會影響台股，包括目前美中貿易談判最後的結果，在簽署協議之外，是否有另一個結果，其次是中國的經濟表現，還有目前英國脫歐，以及台商如果可以持續轉移生產基地回來，台股基本面好就可以有更好的期待。

顧立雄強調，台灣目前仍是四小龍之首，經濟也支撐台股基本面，現在也有資金回流、台商回台投資專法，可以引導資金回台，但後續仍「得看看」。他也提醒對股市要居高思危、戒慎以對。

他表示，政府會努力將基本面顧好，維持股市健全性、財報透明、相關監理機制運作等，讓整體環境好，以支撐台股的動能。

根據金管會提供的資料，今年截至10月22日止，台股加權股價指數上漲15.87%，優於日本股市上漲12.66%、香港股市上漲3.64%、韓國股市上漲2.34%、新加坡股市上漲3%，為四小龍之首。另外，儘管台股集中市場平均日成交值較去年同期減少13.68%，但仍是優於日本股市衰退18.09%、香港股市衰退20.66%、韓國股市衰退27.21%及新加坡股市減少16.06%等亞洲主要股市，顯示台股動能仍相對穩健。（編輯：楊玫寧）1081023