特斯拉第3季轉盈優於預期 激勵概念股強漲

（中央社記者鍾榮峰、韓婷婷台北24日電）電動車大廠特斯拉（Tesla）第3季轉盈優於市場預期，第3季Model3交車量接近當季產能，今年電動車交車量可望達標，台廠概念股聞訊強漲，其中和大一度大漲7.5%。

特斯拉公布今年第3季財報，當季營收63.03億美元，季減1%，年減8%，毛利率18.9%，季增439個基點，年減344個基點，若以non-GAAP計算，當季每股純益1.91美元，較第2季每股虧1.12美元轉盈，表現優於市場預期。

從產能來看，第3季特斯拉Model S/X產能達到1萬6318輛，季增12%，Model 3產能達到7萬9837輛，季增10%，年增50%。從交車量來看，第3季整體交車量約9萬7186輛，其中Model 3交車量達7萬9703輛。特斯拉指出，第3季Model 3交車量接近當季產能。

特斯拉表示，上海廠主要規劃生產Model 3和Model Y電動車，廠區開始試產Model 3，進度持續進行，預估中國市場將成為Model 3最大市場。

展望今年，特斯拉預估，非常有信心今年交車量可達到36萬輛的目標。此外，Model Y生產進度超前，預計2020年夏季推出。

法人指出，台廠包括富田電機、和大、世德、貿聯-KY、台達電、群創、江申、乙盛-KY、建準、美磊等，持續深耕電動車布局。

和大今天早盤走強，股價最高來到新台幣113.5元，大漲7.5%，乙盛-KY最高來到39.5元，漲5.8%，貿聯-KY最高來到224元，漲5.6%。

法人表示，和大透過供應電動車減速齒輪箱關鍵零配件，切入特斯拉供應鏈。乙盛-KY由墨西哥廠產能供應天窗、電池組件切入。貿聯-KY供應特斯拉電源管理線束和充電裝置。江申透過轉投資中國大陸廣州恩梯恩裕隆，供貨傳動軸產品，切入特斯拉新款電動車供應鏈。（編輯：楊玫寧）1081024