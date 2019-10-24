旺宏第3季獲利季增603% 第4季ROM銷售恐降

（中央社記者張建中新竹24日電）旺宏第3季獲利高度成長，歸屬母公司淨利新台幣18.53億元，季增603%，每股純益1.01元。展望未來，董事長吳敏求預期，第4季ROM銷售恐將滑落。

旺宏下午舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。受惠任天堂唯讀記憶體（ROM）銷售強勁，及出貨策略改變，旺宏第3季營收攀高至新台幣119.06億元，季增59%，並刷新歷史新高紀錄。

儘管產品銷售組合不利，不過，受惠存貨跌價損失大幅降低，旺宏第3季毛利率攀高至30%，較第2季拉升3個百分點，歸屬母公司淨利18.53億元，季增603%，每股純益1.01元，為今年新高。

旺宏第3季ROM業績季增177%，營收比重也竄升至51%，成為旺宏最大產品線；第3季快閃記憶體業績季增12%，晶圓代工業績季增10%。

展望未來，吳敏求表示，因任天堂出貨策略改變，部分10月訂單提前於9月出貨，將影響第4季ROM銷售較第3季減少。

編碼型快閃記憶體（NOR Flash）需求則比預期好，第4季報價也相對穩定，吳敏求說，單層式儲存型快閃記憶體（SLC NAND Flash）第4季報價將持穩或微幅跌價，銷售可望成長。

吳敏求看好醫療將是旺宏未來1至2年成長較大的市場，物聯網也有成長空間，他並預期，19奈米SLC NAND Flash明年將會有相當大貢獻。（編輯：張均懋）1081024