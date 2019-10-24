長榮航太搶維修商機 斥資3.7億元蓋新廠

（中央社記者潘羿菁台北24電）長榮集團深耕零組件維修商機，長榮航空今天代子公司長榮航太公告，將斥資新台幣3.7億元興建工廠，把現有發動機零組件維修能量擴大，新廠預計明年底完工、2021年初投產。

長榮航太科技財務部協理陳啓民表示，在全球飛機發動機零組件市場，台灣僅占一小部分，不過公司樂觀看好後續市況，決議將投入3.7億元在桃園觀音興建工廠，基地面積約1萬5913平方公尺，規劃興建地上三層工廠。

陳啓民進一步指出，儘管長榮航太有承接40多家航空飛機維修業務，但是在多數發動機零組件維修並未承攬，現階段需要將零組件送回原廠美國奇異檢修，但是既然長榮航太已在發動機維修領域耕耘，未來將強化發動機零組件業務，期盼串成維修一條龍服務，而未來新廠建置完成，零組件維修業務有望翻倍。

長榮航太成立於1997年，主要業務包括飛機維修、發動機維修，為長榮航空持股79.42%的子公司，今年上半年獲利約10.91億元，為長榮航空轉投資事業小金雞母，不過較去年同期衰退14.8%，目前現有員工高達3600人，未來新廠建置完成，不排除招募新人擴充能量。（編輯：張均懋）1081024