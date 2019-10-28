穩懋第3季獲利創新高 3外資上修目標價

（中央社記者吳家豪台北28日電）砷化鎵大廠穩懋今年第3季獲利創新高，歐系、日系和美系外資同步看好，給予優於大盤、買進、加碼評等，目標價也分別上修到390元、365元、355元。

穩懋股價今天開盤大漲15元，早盤高點來到342.5元，漲幅逾8.7%，至10時12分左右，成交量超過1.44萬張。

歐系外資表示，穩懋今年第3季受惠毛利率改善，每股盈餘達新台幣3.9元、創單季新高。儘管穩懋折舊費用上升，仍看好在客戶及產品組合改善下，穩懋明後年毛利率和EBITDA（稅息前折舊攤銷前利潤）應可走揚，將穩懋2019年、2020年、2021年每股盈餘預估值上修21.6%、22.3%、20.8%，至9.91元、13.09元、15.68元，投資評等從「中立」升至「優於大盤」，目標價從265元調高到390元。

日系外資認為，穩懋正進入由5G和3D感測推動的大幅成長週期，預期VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）將推動穩懋2020年成長，且穩懋客戶包含市場領導廠商，有望受惠規格升級趨勢，因此將穩懋2019年、2020年每股盈餘預估值上調32%、18%，至10.3元、13.43元，維持「買進」評等，目標價從330元上修到365元。

美系外資指出，穩懋今年第3季毛利率優於預期，主要因為在產能吃緊的情況下，對中國無晶圓廠客戶的議價能力提高，並增加採用磊晶基板和其他具附加價值的服務，有助於未來獲利能力提升，重申穩懋「加碼」評等，目標價從309元調高到355元。（編輯：楊玫寧）1081028