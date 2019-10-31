前國策顧問黃國俊辭世 友人不捨：他留4個牽掛

曾任陳水扁政府國策顧問、資策會前副執行長的黃國俊，今天凌晨傳出不敵病魔辭世，享壽62歲，當時擔任資拓宏宇董事長的黃國俊（中）在開年大會帶領同仁喊2019年大勝利。（圖自資拓宏宇官網）中央社記者江明晏傳真 108年10月31日

（中央社記者江明晏台北31日電）曾任陳水扁政府國策顧問、資策會前副執行長的資拓宏宇董事長黃國俊，今年2月才公開宣示公司營運創高，今天凌晨卻傳出不敵病魔辭世，享壽62歲，友人簡秀枝聽聞消息相當感傷，感傷分享黃國俊曾提的「四個牽掛」。

1958年出生的黃國俊，為成功大學土木工程學士、倫敦大學土木工程碩士、英國威爾斯大學電機及電子工程博士，曾任工研院監事、資策會副執行長，也在陳水扁政府時期被聘請為無給職國策顧問。

借重其完整科技資歷，黃國俊去年6月被選派為由資策會與中華電信合資成立的「資拓宏宇」董事長。消息傳出，他今年7月發現罹患胰臟癌第4期，雖全力治療，仍不敵病魔。

典藏雜誌社社長簡秀枝今天在臉書貼文緬懷黃國俊，「等不到櫻花盛開的季節，黃國俊博士於今天凌晨3時57分，因癌病走了」。簡秀枝提到，上個星期天，才和老朋友到台大醫院看他，頭顱全禿、牙齒幾乎掉光，消瘦得不成人型；10月初，生日當天他和朋友聚完慶生餐，住進醫院，就沒有再出去。

她說黃國俊「身困病褟，心卻仍憂國憂民」，知道自己來日無多，陸陸續續把能送的東西全送了，尤其他啃讀大半生的經典書籍，讓學生去挑去搬，連平日筆挺的華服錦織，也送到僅剩3套西裝。

她也提到黃國俊曾吐露未了的「四個牽掛」，希望帶母親去日本、明年元月獨生女就要生產，他期待見外孫、大選在即，希望看到一路用理想相挺的候選人再度當選；花很多心思挑選栽植的4棵櫻花，即將盛開。

曾擔任文建會（現文化部）主委機要、高雄市長機要、行政院國會組諮議等職務的蕭亞譚今天也在臉書分享這個令人難過的消息。

蕭亞譚談到，「從陳耀昌醫師的臉書得知黃國俊大哥去世的消息，我很難過很難過」，並表示黃國俊提攜後輩，不僅介紹朋友給他認識，還出錢支持他參政，更教他生活的品味，許多朋友也紛紛表達不捨。

今年2月，擔任資拓宏宇董事長的黃國俊在致詞時還曾表示，近幾年全球經濟局勢發展趨向悲觀，然而資拓宏宇在去年達成了對董事會承諾的年營收與年獲利目標，達到資拓宏宇成立以來的最高點。

他當時還期許團隊在實踐產品化與國際化的道路上，持續透過AI、Blockchain、Cloud、Data、Internet of Things為資拓宏宇的未來產生更多更好的機會，顯示即使在生命的最後一年，黃國俊仍全力在工作上衝刺。（編輯：趙蔚蘭）1081031